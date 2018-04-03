Адмирал объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

01:2703.04.2018
(обновлено: 01:28 03.04.2018)
42121
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов объяснил решение министра обороны России Сергея Шойгу перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в дагестанский Каспийск.
Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Такое расположение, пояснил радиостанции "Звезда" экс-командующий, является более удачным. "Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления.
"Находиться в голове или на острие — это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, — это, наверно, удобнее", — заявил Владимир Комоедов.
Ранее Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. "Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.
Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск начнется в 2019 году, но возможны сдвиги "вправо", уточнил в свою очередь РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По факту строительства инфраструктуры — какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, все зависит от финансирования, "в плане сроков возможны сдвиги "вправо".
В состав Каспийской флотилии входят ракетные сторожевые корабли, малые ракетные и артиллерийские корабли, ракетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты и береговых артиллерийских войск. Главные задачи объединения — охрана южных рубежей, обеспечение национальных интересов и противодействие терроризму. Немаловажную роль играет флотилия и в обеспечении ведущей роли России на крупнейшем замкнутом море Земли, где уже 15 лет не может разрешиться спор о разделе нефтяных месторождений и биоресурсов.
Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Малый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.
Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.