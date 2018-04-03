Адмирал объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов объяснил решение министра обороны России Сергея Шойгу перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в дагестанский Каспийск.

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Такое расположение, пояснил радиостанции "Звезда" экс-командующий, является более удачным. "Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления.

"Находиться в голове или на острие — это одно, а вот базе находиться в середине — это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, — это, наверно, удобнее", — заявил Владимир Комоедов.

Ранее Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. "Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", — сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Перевод Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск начнется в 2019 году, но возможны сдвиги "вправо", уточнил в свою очередь РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"По факту строительства инфраструктуры — какие-то части отдельные будут переведены (в 2019 году), окончательно корабли там встанут после того, как полностью будет построена инфраструктура", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, все зависит от финансирования, "в плане сроков возможны сдвиги "вправо".

В состав Каспийской флотилии входят ракетные сторожевые корабли, малые ракетные и артиллерийские корабли, ракетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты и береговых артиллерийских войск. Главные задачи объединения — охрана южных рубежей, обеспечение национальных интересов и противодействие терроризму. Немаловажную роль играет флотилия и в обеспечении ведущей роли России на крупнейшем замкнутом море Земли, где уже 15 лет не может разрешиться спор о разделе нефтяных месторождений и биоресурсов.