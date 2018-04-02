Учебный корабль ВМФ "Перекоп" вошел в Эгейское море

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Учебный корабль ВМФ РФ "Перекоп", отправившийся в поход по маршруту Севастополь-Владивосток, вошел в Эгейское море, сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Учебный корабль "Перекоп" ВМФ России успешно завершил прохождение черноморской проливной зоны Босфор-Дарданеллы и вышел в Эгейское море в рамках дальнего похода по маршруту Севастополь-Владивосток", — сказал он.

На борту корабля свыше 200 курсантов Военно-морского института (морского корпуса Петра Великого) военного учебно-научного центра ВМФ.