В Воронеже завершили проверку двигателей для ракет "Протон" и "Союз"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Завершена проверка ракетных двигателей для ракет-носителей "Протон" и "Союз", которые могли содержать производственные дефекты, сообщил журналистам директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Игорь Мочалин.

В 2016 году на ВМЗ были выявлены проблемы в используемом при производстве ракетных двигателей припое. В этой связи в 2017 году на переборку были отправленв суммарно 74 двигателя: для второй и третьей ступеней ракет "Протон", а также для третьей ступени ракет "Союз". Причиной обнаружения проблем стали замечания при пуске ракеты "Протон" 9 июня 2016 года и авария ракеты "Союз-У" 1 декабря того же года.

"Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя "Протон-М", переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства "Союз", — сказал Мочалин.

"В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний", — рассказал директор завода.

Гендиректор головного предприятия ракетного двигателестроения НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов отметил, что на предприятиях отрасли проведена серьезная работа по повышению качества выпускаемых изделий. "Жестко контролировалось соблюдение требований системы менеджмента качества, закуплено новое оборудование, которое позволяет снизить риски, связанные с человеческим фактором на производстве. Уточнены техпроцессы. Вся работа направлена на исполнение заказов качественно и в срок", — заявил он.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что причиной использования дорогого и тугоплавкого припоя в ракетных двигателях стало то, что кладовщица ВМЗ, отвечающая за выдачу и учет припоя, ушла на больничный. Из-за отзыва ракетных двигателей на год были отменены пуски ракет "Протон", а также произошли переносы пусков ракет "Союз".