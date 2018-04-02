В Воронеже завершили проверку двигателей для ракет "Протон" и "Союз"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Завершена проверка ракетных двигателей для ракет-носителей "Протон" и "Союз", которые могли содержать производственные дефекты, сообщил журналистам директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Игорь Мочалин.
"Воронежский механический завод завершил проверку 58 товарных двигателей для ракеты-носителя "Протон-М", переданных на предприятие в 2017 году. В ближайшее время пройдут испытания двигатели последних двух партий, после чего они будут направлены заказчику. Проверены и отправлены заказчикам также 16 двигателей для ракет-носителей семейства "Союз", — сказал Мочалин.
"В соответствии с планом производства идет изготовление и отгрузка новых товарных двигателей. На пусках, осуществленных уже в этом году и в прошлом 2017-м, все двигатели Воронежского механического завода отработали успешно, без замечаний", — рассказал директор завода.
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что причиной использования дорогого и тугоплавкого припоя в ракетных двигателях стало то, что кладовщица ВМЗ, отвечающая за выдачу и учет припоя, ушла на больничный. Из-за отзыва ракетных двигателей на год были отменены пуски ракет "Протон", а также произошли переносы пусков ракет "Союз".