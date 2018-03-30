Россия не будет участвовать в гонке вооружений с США, заявил эксперт

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. РФ не будет участвовать в гонке вооружений с США, при необходимости она ответит асимметрично новыми образцами оружия, считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
"Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США. Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.
"Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному Собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", — сказал эксперт
Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием. Пресс-секретарь российского президента отметил конструктивность разговора. По его словам, Путин и Трамп были нацелены на преодоление накопившихся проблем в двусторонних отношениях.
Ранее российский президент в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, которое, в частности, может обойти любую систему ПРО.