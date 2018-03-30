В Каспийском море корабли ВМФ России отбили нападение условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар – РИА Новости. Отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 "Шмель" провел учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Учение проходило в акватории Каспийского моря в морском полигоне боевой подготовки.

По замыслу учения, отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии в составе четырех единиц при патрулировании акватории в зоне ответственности обнаружил группу быстроходных катеров, не отвечающих на запрос в радиосети. "При сближении с неопознанными надводными средствами отряд "Шмелей" встретил вооруженное сопротивление", — рассказал Астафьев.

По его словам, экипажи артиллерийских катеров моментально вступили во встречный бой с условным противником и уничтожили быстроходные средства из 76-миллиметровых артиллерийской пушки "Д-56ТС". В ходе проведения учения для создания условий, максимально приближенных к боевым, были применены средства имитации и холостые боеприпасы.

Артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель" предназначены для уничтожения речных судов и боевых катеров противника, содействия сухопутным войскам артиллерийско-пулеметным огнем, а также перевозки личного состава с вооружением. Особенностью данного проекта является возможность перевозки катера железнодорожным транспортом.