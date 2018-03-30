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Безопасность

Изображая русских. Чем занимаются американские "летчики-оборотни"

08:0030.03.2018
(обновлено: 08:08 30.03.2018)
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© Фото : US Air ForceИстребители F-16С 64-й эскадрильи агрессоров (64th Aggressor Squadron)Истребители F-16С 64-й эскадрильи агрессоров (64th Aggressor Squadron)
© Фото : US Air Force

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. В середине марта жители американского штата Невада оказались в зоне акустического дискомфорта. В небе проводились учения истребительной авиации Red Flag, упор в которых делается на максимальную реалистичность. Непременные участники маневров — эскадрильи так называемых "агрессоров", имитирующие вероятного противника. Их самолеты окрашены в камуфляж "неприятеля", но в воздух иногда поднимаются настоящие "МиГи" и "Сухие". Откуда американцы получают реквизит для учебных воздушных баталий и на кого натаскивают строевых летчиков — в материале РИА Новости.

Загадочные "сушки"

Первое подразделение "агрессоров" сформировано в начале 1970-х на авиабазе Неллис в Неваде. Роль советских истребителей играли американские F-5 с намалеванными на крыльях красными звездами, но уже в 1973-м появился первый оригинальный МиГ-21Ф-13, захваченный израильтянами у арабов. Еще через несколько лет в небо Невады поднялись советские МиГ-21бис и МиГ-23.

CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
CC BY 2.0 / RAF-YYC / USAF 64th Aggressor F-16
Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)

После развала СССР "агрессоры" обзавелись машинами посовременнее. Так, в декабре 2016-го споттеры сфотографировали разыгравшийся над Невадой учебный поединок истребителя Су-27 с американским F-16. Менее чем через год СМИ сообщили о катастрофе загадочной "сушки". Пентагон от комментариев воздержался. Насчет происхождения погибшего самолета высказывались различные версии. 

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВВС США считают, что GPS уязвима для атак России и Китая, сообщили СМИ
Достоверно известно, что в 2009 году Украина продала чикагской частной компании Pride Aircraft две демилитаризированные "спарки" Су-27УБ. Американцы за полгода поставили машины на крыло и выложили видео полетов на YouTube, после чего следы машин затерялись. На сайте компании сообщается, что самолеты проданы и больше недоступны. Имя покупателя не разглашается, но высказываются мнения, что на самом деле машины достались Пентагону. При этом засветившийся в Неваде Су-27, в отличие от украинских "сушек", был одноместным.

В американской прессе также встречаются официально не подтвержденные сообщения о покупке США двух самолетов Су-27СК у одной из стран Африки. Ранее они поставлялись в Эфиопию. Еще два Су-27, по опять же непроверенной информации, американцы получили в 1996-м из Белоруссии. Утверждалось, что, кроме "Сухих", после развала СССР в США осели более двух десятков фронтовых истребителей МиГ-29 из стран Восточной Европы и бывшего СССР. Что характерно — все они также де-юре принадлежали частным компаниям.

Так или иначе, в основе парка "агрессоров" — американские самолеты F-5, F-15, F-16 и F/A-18. По их раскраске можно составить примерное представление о том, кого ВВС США сегодня считают своим наиболее вероятным противником.

ПАК ФА из F-5

Главное гнездо "агрессоров" — авиабаза Неллис. Здесь дислоцируется 64-я эскадрилья из состава 57-го авиакрыла ВВС США, которая летает на истребителях F-16 и F-15. Судя по свежим спутниковым фото, сегодня в ходу два основных типа авиационного камуфляжа — российский серо-голубой (иногда к нему добавляют черный цвет) и "пустынный" трехцветный камуфляж, сильно смахивающий на боевую раскраску самолетов ВВС Ирана. Несколько машин окрашены в двухцветный пустынный камуфляж. По мнению американских авиационных экспертов, это самолеты из пакистанского заказа, на который США несколько лет назад наложили эмбарго. Кроме того, в Неллисе замечены истребители со схемой окраски "акула" — голубой низ и угольный верх. Эта схема сегодня также применяется в ВКС России.

 

© Фото : Google MapsАвиабаза ВВС США Nellis
© Фото : Google Maps
Авиабаза ВВС США Nellis

Расквартированная на Аляске 18-я эскадрилья "агрессоров" по понятным причинам предпочитает исключительно русские мотивы — на открытых стоянках авиабазы Аэльсон можно невооруженным глазом насчитать 12 серо-голубых истребителей F-16, имитирующих в воздушных боях российские МиГ-29.

© Фото : Google MapsАвиабаза ВВС США Ellison
© Фото : Google Maps
Авиабаза ВВС США Ellison

Морская авиация располагает тремя учебными спецподразделениями — 12-я эскадрилья, дислоцированная на базе Океания в Вирджинии, 13-я эскадрилья с базы Фаллон в Неваде и 111-я эскадрилья "Бродяги", приписанная к знаменитой авиашколе TOPGUN во Флориде. Больше всего псевдороссийских самолетов в Фаллоне — как минимум пять машин серо-голубой окраски, хотя есть и с пустынным камуфляжем.

© Фото : Google MapsАвиабаза ВМС США Fallon
© Фото : Google Maps
Авиабаза ВМС США Fallon

Дальше всех в искусстве копирования российской техники продвинулись в "Топгане": один из F-5 Tiger аккуратно выкрашен под новейший российский истребитель Су-57 (ПАК ФА).

© Фото : Google MapsАвиабаза ВМС США Key West (на правом самолете в верхнем ряду применена схема окраски Су-57)
© Фото : Google Maps
Авиабаза ВМС США Key West (на правом самолете в верхнем ряду применена схема окраски Су-57)

Давят на психику

Помимо антуража, "агрессоры" имитируют тактику ведения воздушных боев и технические особенности самолетов противника. Как считают в ВВС США, это имеет и важный психологический аспект. Американцы еще во время Второй мировой заметили, что при первой встрече с неприятелем большинство молодых летчиков впадали в ступор и потерянные секунды многим стоили жизни. Регулярные тренировки с "агрессорами", по мнению командования, должны сделать образ врага для американских летчиков более привычным.

© Фото : Public domainИстребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)
© Фото : Public domain
Истребители F-16С 64-й эскадрильи "агрессоров" (64th Aggressor Squadron)

Свои "агрессоры" ранее имелись и в составе ВВС Советского Союза. Авиационный спецназ дислоцировался на аэродроме Мары в Туркмении, официально подразделение именовалось авиабазой № 1521. Правда, в отличие от американцев, расцветка и опознавательные знаки советских "агрессоров" были "штатными", а основной упор делался на имитацию тактики воздушного боя.

Истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
© AP Photo / Jose Luis Magana
В Генштабе рассказали, как F-22 провоцировал российские самолеты в Сирии
Учебные бои с самолетами американского производства проводились лишь в испытательных целях. В 1975-м в СССР из Вьетнама доставили трофейный F-5 и решили сравнить его в деле с новым советским самолетом МиГ-21бис. Результаты учебных воздушных боев, проведенных на базе ГК НИИ ВВС в Ахтубинске, обескуражили авиаторов и представителей промышленности. "МиГ" ни разу не смог зайти в хвост более маневренному "американцу", хотя советский самолет был современнее и относился к третьему поколению истребителей. В итоге НИИ ВВС разработал новые рекомендации по ведению маневренных боев с американскими самолетами. Что же касается авиабазы № 1521, то после развала Советского Союза она прекратила существование.

© Фото : US Air ForceИстребитель F-16 18-й эскадрильи "агрессоров" (18th Aggressor Squadron)
© Фото : US Air Force
Истребитель F-16 18-й эскадрильи "агрессоров" (18th Aggressor Squadron)
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