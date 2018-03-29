Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии в этом году

ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Россия надеется подписать контракт на поставку новейших зенитных ракетных систем С-400 Индии в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки ArmHiTech-2018.
"Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.
Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.
Как сообщала на днях газета Economic Times со ссылкой на свои источники, переговоры в финальной стадии, а контракт может быть подписан уже в первую неделю апреля во время поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву.
Представители ВВС Индии заявляли, что покупка С-400 необходима "для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана".
С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.