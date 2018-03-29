Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии в этом году

ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. Россия надеется подписать контракт на поставку новейших зенитных ракетных систем С-400 Индии в этом году, заявил журналистам в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в ходе выставки ArmHiTech-2018.

"Там идет очень хорошая работа, связанная с подписанием контракта. Сегодня решение находится на стороне Индии. Мы его ждем… Я надеюсь", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будет ли контракт подписан в этом году.

Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.

Как сообщала на днях газета Economic Times со ссылкой на свои источники, переговоры в финальной стадии, а контракт может быть подписан уже в первую неделю апреля во время поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву.

Посол России в Индии Николай Кудашев в февральском интервью РИА Новости тоже был оптимистичен насчет сроков заключения контракта. По его словам, "переговоры находятся на самой заключительной стадии", договор "можно ожидать со дня на день".

Представители ВВС Индии заявляли, что покупка С-400 необходима "для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана".

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.