Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения Тагильского соединения

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения завершили перевооружение Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", — приводит слова Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. "Перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий спланировано с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Переоснащение данных соединений начнется с 2020 года", — добавил генерал.

Ранее Минобороны сообщало, что в Свердловской области проходят масштабные командно-штабные учения РВСН, в которых задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Как отметил Каракаев, учения с Тагильским ракетным соединением не только определят общий уровень боевой подготовки дивизии, но и оценят возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения.

"Комиссия командования РВСН оценивает возможности соединения с учетом перевооружения. В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов", — сказал он.