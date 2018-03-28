Шойгу рассказал о полетах противолодочных самолетов к Америке

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самолеты противолодочной авиации Северного флота впервые после длительного перерыва совершили перелет к берегам Америки через полюс. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Полеты к североамериканскому континенту через полюс осуществлены впервые с советских времен", — заявил Шойгу на заседании, в ходе которого обсуждался План деятельности Северного флота и перевооружение некоторых его соединений.

Ранее, в середине марта, сообщалось, что две атомные подводные лодки США отработали всплытие из-подо льда на учениях в Арктике ICEX-2018.

Совместные с ВМС Великобритании учения прошли в море Бофорта. Всплытие в районе Северного полярного круга к северу от Аляски провели многоцелевая подлодка Hartford (проекта Seawolf) и ударная подлодка Connecticut (проекта Los Angeles), на вооружении которых стоят в том числе крылатые ракеты.

Переоснащение Северного флота

По словам министра, за прошлый год в части СФ поступило более тысячи современных образцов вооружения и техники. При этом в 2018 году флоту передадут ледокол "Илья Муромец" и судно тылового обеспечения "Эльбрус". Также завершаются испытания фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", БДК "Иван Грен" и морского танкера "Академик Пашин".

"Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%", — добавил глава Минобороны.

Российская армия в Арктике

По словам министра, в ходе недавно состоявшихся учений подразделения арктической бригады отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов.

"Завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий на архипелаге Земля Франца Иосифа и Новосибирских островах", — добавил Шойгу.