МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших судов, и 25 самолетов и вертолетов будут задействованы в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в этом году, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих", — сказал министр.
Он подчеркнул, что в прошлом году по поручению президента РФ прошёл первый в истории современной России главный военно-морской парад, и теперь он будет проводиться ежегодно.
"Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана", — отметил глава Минобороны.
По его словам, в прошлом году в главном военно-морском параде наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот. "Это позволило продемонстрировать достижения отечественного судостроения, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков", — подчеркнул министр.
"Не сомневаюсь, что мероприятие станет незабываемым праздником и привлечет внимание большого числа зрителей", — заключил он.
Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
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