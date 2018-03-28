В главном военно-морском параде в Петербурге примет участие 41 корабль

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших судов, и 25 самолетов и вертолетов будут задействованы в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в этом году, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих", — сказал министр.

Он подчеркнул, что в прошлом году по поручению президента РФ прошёл первый в истории современной России главный военно-морской парад, и теперь он будет проводиться ежегодно.

"Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана", — отметил глава Минобороны.

По его словам, в прошлом году в главном военно-морском параде наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот. "Это позволило продемонстрировать достижения отечественного судостроения, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков", — подчеркнул министр.

"Не сомневаюсь, что мероприятие станет незабываемым праздником и привлечет внимание большого числа зрителей", — заключил он.