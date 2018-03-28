Комплексы С-400 Балтфлота отразили удар условного противника с воздуха

КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Балтийского флота отразили удар условного противника с воздуха в рамках учений в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"По легенде учений дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион ЗРС С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых вертолетов Ми-8", — рассказал Мартов.

Он добавил, что успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолетов и вертолетов, расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.