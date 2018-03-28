"Ярсы" приступили к боевому дежурству на учениях под Екатеринбургом

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мобильные стратегические ракетные комплексы "Ярс" заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Свердловской области, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Ракетные полки ПГРК "Ярс" заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Свердловской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на маневрах стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

"В общей сложности в проведении учения было задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, 3000 военнослужащих, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации", — отмечается в сообщении.