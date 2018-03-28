Глава СВР рассказал о работе по обеспечению безопасности России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. У СВР есть инструментарий для выполнения задач по обеспечению безопасности России, заявил в среду журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя высылку рядом западных стран российских дипломатов.

"Служба внешней разведки располагает самим широким инструментом ведения разведывательной деятельности, который обеспечивает решения задач, возложенных на службу по защите интересов нашего государства и наших граждан в любой точке планеты", — сказал Нарышкин.