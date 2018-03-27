Начались испытания противоперегрузочного костюма для летчиков Су-57

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57, сообщил РИА Новости генеральный директор – главный конструктор НПП "Звезда" (производитель систем жизнеобеспечения для летчиков) Сергей Поздняков.

В таком костюме летчикам фронтовой авиации будет легче переносить пилотажные перегрузки.

"Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки и пока рано говорить о полученных результатах", — рассказал Поздняков.

Также НПП "Звезда" производит шлемы-маски для летчиков Су-57. Испытания шлемов проводятся уже длительное время. По словам Позднякова, после поставки противоперегрузочных костюмов пройдет комплексное тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019 году.