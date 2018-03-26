Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар — РИА Новости. Около 4 тысяч военных примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой в Забайкальском крае на полигоне Восточного военного округа "Цугол", сообщает пресс-служба ВВО.
В учениях на полигоне Восточного военного округа "Цугол" в Забайкальском крае принимают участие более 4 тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц вооружения и военной техники общевойскового объединения округа.
"Для ведения разведки целей с воздуха будет задействован самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесут штурмовики Су-25 и вертолеты армейской авиации Ми-24, бомбовый удар выполнят новейшие многоцелевые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ", — отметили в пресс-службе.
Прикрывать войска от авиации "противника" будут расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" ЗРК "Стрела-10", операторы ПЗРК "Игла".
Для подавления каналов радиосвязи "противника" планируется применить комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".