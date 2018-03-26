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Безопасность

Остановить армаду. Как российская ПВО отразит массированный удар с воздуха

08:0026.03.2018
(обновлено: 08:01 26.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в СевастополеКомплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная сеть ПВО всегда была одной из сильнейших сторон отечественных Вооруженных сил. Даже аналитики НАТО признают: при первой же попытке ее прорвать авиация альянса понесет серьезные потери. Очередные учения Войск противовоздушной обороны на днях состоялись в Астраханской области. Полк, вооруженный зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-300 "Фаворит", отразил массированный налет авиации и крылатых ракет условного противника. О том, как работает ПВО, — в материале РИА Новости.

Электронный и боевой

Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника
Учения зенитно-ракетных частей и подразделений, как правило, проходят в два этапа. На первом, подготовительном, расчеты проводят учебно-боевые стрельбы и атакуют настоящие воздушные цели электронными имитаторами ракет. В роли агрессора выступает своя же авиация, отрабатывающая прорыв или преодоление системы ПВО. Истребители и бомбардировщики, активно маневрируя по курсу, на предельно малой высоте идут к цели, прикрываемой дивизионами ЗРС, чтобы условно ее уничтожить. Зенитчики, в свою очередь, пытаются не дать им выйти на рубеж атаки.

"Во время учебно-боевой стрельбы проверяется выучка расчета, — рассказал РИА Новости полковник запаса Михаил Ходаренок, много лет прослуживший в войсках ПВО. — На этом этапе легко схлопотать двойку — проворонить цель, обстрелять ее с неполным использованием огневых возможностей, нарушить руководство по боевой работе. Все фиксируется: ведется запись речевой информации, команд, действий расчетов. Командование ставит зенитчикам сложные задачи, имитирует работу электронных помех и так далее. Это для того, чтобы они не растерялись в настоящем бою".

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© Министерство обороны РФ
Разрушительный "Триумф": ЗРК С-400 в действии

Второй этап — боевые стрельбы. Чтобы не попасть под "шальную" ракету, авиация уходит в сторону, а с земли запускаются мишени. Первым цели засекает радиолокатор обнаружения. Он осуществляет их захват и сопровождение, вычисляет траектории и выдает целеуказание дивизионам. Боевые расчеты принимают информацию и выполняют пуск. Ракеты устремляются к целям, а зенитчики продолжают "просвечивать" небо в поисках новой угрозы. Цена ошибки на втором этапе значительно выше, чем на первом. Расчет явно не похвалят за выпущенную в молоко дорогостоящую ракету.

Четыре эшелона

В реальном бою промах может стать фатальным для целой войсковой группировки, если противнику удастся уничтожить, например, важный командный пункт. Численное превосходство стран НАТО в самолетах тактической авиации всегда учитывалось при разработке новейших средств ПВО. При создании ЗРС С-300 и С-400 конструкторы сделали акцент на увеличении количества одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, а также на эффективности поражения низколетящих и малозаметных целей. Согласно Военной доктрине России, зенитно-ракетные системы большой дальности рассматриваются как самостоятельная часть единого боевого организма. Их главная задача — совместно с авиацией и ЗРК меньшего радиуса действия завоевать и удержать господство в воздухе.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Авиабаза Хмеймим в Сирии

Пример такой сложной ПВО в миниатюре — российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Дальние подступы к ней охраняют ЗРС С-400. Второй эшелон — морские комплексы С-300 "Форт", установленные на ракетных крейсерах "Москва" и "Варяг", попеременно сменяющих друг друга на боевом дежурстве в восточной части Средиземного моря, а также сирийские сухопутные ЗРК "Бук-М2Э". Третий рубеж — сирийские ЗРС С-125 "Печора-2М". И наконец, четвертый — российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", прикрывающие сам аэродром и позиции С-400. Вдобавок подключиться к отражению воздушного нападения в любой момент готовы дежурные экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35. Все это вооружение связано в "паутину" и действует как единое целое.

Прикрыть объект

"На таких объектах, как правило, есть несколько РЛС, которые по очереди анализируют воздушную обстановку, — рассказал Ходаренок. — Постоянно держать их включенными нельзя — "изнашиваются". Если в небе что-то не так, сразу сообщают на командный пункт. Боевые расчеты переходят в готовность номер один, а дальше действуют по обстановке. В случае угрозы "в ружье" поднимается вся ПВО — от С-400 до бойцов с переносными зенитно-ракетными комплексами".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016"

При нападении дежурные боевые смены ЗРС и ЗРК мгновенно включают аппаратуру и готовы открыть огонь уже через несколько минут после сигнала тревоги. Стоит отметить, что даже самая совершенная и многочисленная система ПВО при массированном ударе не в состоянии полностью уничтожить все цели. Ее главная задача — защитить охраняемый объект и предотвратить удары по нему. Часто для этого достаточно сбить несколько самолетов и обратить в бегство уцелевших пилотов. Однако крылатые ракеты сбить придется все.

Будущий костяк ПВО

Ракетные стрельбы расчета зенитной ракетной системы войск противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Зенитные ракеты комплекса С-500 оставят противника без спутников
Напомним: на сегодняшний день самая современная российская ЗРС — система С-400 "Триумф". Ее возможностей хватает для борьбы с любыми существующими аэродинамическими целями — самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами на дальностях до 400 километров и на высотах до 30 километров. Но не за горами громкий дебют принципиально нового оружия, которое способно "вернуть с небес на землю" даже боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты или низколетящий спутник. Речь идет о ЗРС С-500 "Прометей", заступающем на боевое дежурство к 2020 году.

Со временем именно эта система станет основой российской ПВО дальнего действия. Большинство ее тактико-технических характеристик засекречено, но ранее сообщалось, что С-500 сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду. Радиус действия нового оружия достигает 500 километров.

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