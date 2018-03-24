В Минобороны рассказали о "войнах будущего"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, сообщил начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

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"Безусловно, каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", — сказал Герасимов.

По его словам, также "особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации".

"Это только контуры наиболее вероятной войны будущего. Вместе с тем спектр возможных конфликтов чрезвычайно широк и Вооруженные силы должны быть готовы к любому из них", — подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что с учетом этих тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил РФ.

"Возможность возникновения военных конфликтов одновременно на различных стратегических направлениях предопределила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов, обеспечивающих эффективное ведение военных действий боевым составом как мирного, так и военного времени", — подчеркнул начальник Генштаба.

По его словам, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.