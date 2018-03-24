В Минобороны рассказали о "войнах будущего"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Основными особенностями конфликтов будущего будет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств, сообщил начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.7%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.1%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
По его словам, также "особую роль станет играть противодействие системам связи, разведки и навигации".
Он отметил, что с учетом этих тенденций в изменении характера вооруженной борьбы осуществляется строительство и подготовка Вооруженных сил РФ.
"Возможность возникновения военных конфликтов одновременно на различных стратегических направлениях предопределила создание межвидовых группировок войск и сил в составе военных округов, обеспечивающих эффективное ведение военных действий боевым составом как мирного, так и военного времени", — подчеркнул начальник Генштаба.
По его словам, их совершенствование осуществляется путем сбалансированного развития видов и родов войск Вооруженных сил, повышения уровня оснащенности современным вооружением и военной техникой.