Россия планирует поэтапно сокращать расходы на оборону и ВПК

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Оборонный бюджет России будет постепенно сокращаться, поскольку процесс обновления материальной базы вооруженных сил во многом завершен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно говорил, что процентное соотношение расходов на оборону и военно-промышленный комплекс пережило свой пик, во многом завершен процесс обновления материальной базы наших вооруженных сил, и теперь будет поэтапное сокращение общего процентного соотношения расходов к общему бюджету", — сказал он, отвечая на вопрос о сокращении оборонного бюджета до менее 3% ВВП.

Песков ранее в пятницу в интервью телеканалу RT рассказал, что оборонный бюджет России будет сокращен, через 5 лет планируется тратить менее 3% ВВП на оборонные цели.

Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Как тогда отметил президент, в 2018 году в процентном отношении к ВВП военные расходы составят около 2,85% и потом будут снижаться.

Министр финансов Антон Силуанов в начале марта отметил, что дополнительного увеличения расходов бюджета РФ на оборону не предусматривается, новые разработки военной техники финансируются в рамках действующей госпрограммы вооружений.