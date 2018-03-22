Российские ВДВ и белорусские ССО провели совместное учение

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские десантники вместе с белорусскими служащими Сил специальных операций (ССО) прикрыли "лагерь беженцев" и оказали им медицинскую помощь в ходе первого российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике в 2018 году на полигоне в Ульяновской области, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что прикрытие "лагеря беженцев" проходило в рамках завершающего этапа учения.
Военнослужащие обнаружили скрытно выдвигающийся к условному лагерю беженцев отряд незаконных вооруженных формирований, а командование совместной российско-белорусской группировки получило оперативную информацию о минометном обстреле лагеря беженцев.
Бронегруппа на боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ с артиллерийской батарей "Нона" направилась в район конфликта. В лагерь беженцев также выдвинулось медицинское подразделение с необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи.
За время пока патрульные группы вместе со спецназом сдерживали террористов, прорывавшихся к лагерю беженцев, бронегруппа подошла с фронта к террористам и открыла по террористам шквальный огонь, сорвав планы боевиков по входу в лагерь беженцев.
Учебная антитеррористическая операция по уничтожению незаконных вооруженных формирований проводилась российскими и белорусскими военнослужащими с 19 по 22 марта.