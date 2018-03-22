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Безопасность

Охотники за "мессерами". Как воевал элитный истребительный авиаполк СССР

08:0022.03.2018
(обновлено: 08:14 22.03.2018)
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© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛетчики готовят самолет к боевому вылетуЛетчики готовят самолет к боевому вылету
© РИА Новости / Георгий Зельма
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Распространено мнение, что к началу Великой Отечественной войны в СССР не было летчиков, способных потягаться с люфтваффе. Это не так. Некоторые части советских ВВС к июню 1941-го располагали колоссальным боевым опытом. Одна из них — 19-й Краснознаменный истребительный авиаполк (киап) — сформирована под Ленинградом ровно 80 лет назад, 22 марта 1938 года. Воевавшие в Испании асы сражались на семи фронтах, уничтожив в общей сложности 445 самолетов.

Первая победа

Цена Победы. Великая Отечественная война в архивных кадрах
© РИА Новости
Цена Победы. Великая Отечественная война в архивных кадрах
Немецкие и финские самолеты-разведчики методично прощупывали оборону Ленинграда, пытаясь вскрыть позиции зенитной артиллерии и расположение аэродромов. Бомбить хорошо защищенный город вслепую было бы безумием. Небо Cеверной столицы тогда прикрывал 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, в составе которого действовал и 19-й истребительный. Свою первую воздушную победу он одержал 6 июля 1941-го. 

Лейтенант Дмитрий Титоренко на И-16 сбил немецкий самолет-разведчик Ju-88D неподалеку от поселка Беззаботное. Советский летчик поднялся на четыре с половиной тысячи метров, зашел противнику в хвост и двумя аккуратными точными очередями перерубил консоль левой плоскости. Самолет рухнул на землю, летчик и наблюдатель выпрыгнули с парашютами и попали в плен. Вскоре в штаб истребительной группы доставили уцелевшую в самолете немецкую карту, на которой синим карандашом были проставлены треугольники возле действующих аэродромов Керстово, Котлы, Комендантский, Горская, Касимово и других. Стало ясно, что противник готовился атаковать сеть аэродромов вокруг Ленинграда. Воздушная победа Титоренко позволила вывести из-под удара большую часть самолетов, сохранив их для дальнейших сражений. За этот бой лейтенанта наградили орденом Красного Знамени.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗвено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
© РИА Новости
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Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде

Дмитрий прошел всю Великую Отечественную, а когда в 1944-м 19-й киап переименовали в 176-й гвардейский истребительный авиаполк (гвиап), Титоренко стал летать в паре с самым результативным советским асом Иваном Кожедубом, занявшим должность заместителя командира полка в августе того же года.

Первые охотники

Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника во время битвы на Курской дуге. Архивное фото
© РИА Новости / Федор Левшин
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"Крылья Победы": советские военные самолеты времен Великой Отечественной
Офицеры 19-го киап (176-го гвиап) с января 1944-го первыми в ВВС освоили тактику "свободной охоты". К тому времени советские летчики уже окончательно закрепили за собой господство в воздухе. А чтобы его удержать, взяли на вооружение тактические приемы, которыми раньше пользовались только немцы. На "свободную охоту" отправляли самые опытные пары "ведущий — ведомый". Четкой задачи не ставили — командование лишь обозначало квадрат, в котором предстояло действовать. Уже в воздухе "свободные охотники" самостоятельно искали самолеты противника, принимали решение, вступать в бой или отступить, преследовать врага или нет. У каждой пары свой квадрат — уже ко второму-третьему вылету летчики прекрасно ориентировались в своей зоне ответственности. Нередко "охотников" наводили на цель дежурные группы на земле, обнаружившие низколетящие истребители или бомбардировщики с крестами на крыльях.

Знаменитый советский ас Александр Покрышкин называл "свободную охоту" высшей формой боевой деятельности воздушного бойца: "Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, он смело и уверенно поражает противника, молниеносно и внезапно. У аса должны быть сильно развиты инициатива и сообразительность, уверенность в себе и в принятии решений. Растерянность и паника чужды для аса". За четыре года войны 176-й гвиап выполнил более трех с половиной тысяч вылетов на "свободную охоту".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИстребитель Як-3
© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель Як-3

Так, 19 апреля 1945 года пара Александра Куманичкина и Сергея Крамаренко (оба — Герои Советского Союза) под Кюстрином атаковала две "четверки" немецких истребителей FW-190. Исход боя решился за секунды: Куманичкин поразил ведущего одного звена, Крамаренко сбил командира другого. Немцы поняли, что на них напали "свободные охотники", только после того, как два "фокке-вульфа" взорвались в воздухе. Пилоты оставшихся шести вражеских истребителей запаниковали и вышли из боя. Все по Высоцкому: "Их восемь, нас двое…"

Первые пилотажники

Именно со дня формирования 19-го авиаполка начинается история легендарного ЦПАТ — 237-го гвардейского Проскуровского центра показа авиационной техники. Известные на весь мир "Стрижи" и "Русские Витязи" — прямые потомки советских "свободных охотников". В августе 1945-го 176-й гвиап перебазировали на подмосковный аэродром "Теплый Стан". Летчики отрабатывали групповой и одиночный высший пилотаж, принимали участие в воздушных парадах над Москвой, осваивали реактивные истребители. Летом 1950-го пилоты 176-го гвиап на авиапоказе в Тушино впервые продемонстрировали групповой пилотаж "пятерки" на новейших МиГ-15. На этих же машинах советские ветераны сражались в небе Северной Кореи с американскими летчиками на "Сейбрах" и сбили 107 самолетов противника. Четыре офицера полка за эту "командировку" удостоены звания Героя Советского Союза.

© AP PhotoАмериканские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год
© AP Photo
Американские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год

В конце 1950-го началось формирование 234-го истребительного авиационного полка на основе летчиков-пилотажников 176-го гвиап. А в феврале 1952-го новая часть переехала в Кубинку, где базируется и сегодня.

Именно "свободным охотникам" бывшего 176-го выпала честь сопровождать в воздухе самолеты всех советских космонавтов начиная с Юрия Гагарина. Они же в конце августа 1967-го впервые в послевоенной истории посетили с дружественным визитом иностранное государство — Швецию. И с тех пор стали желанными гостями на всех крупных мировых авиашоу.

Выступление пилотажной группы Стрижи на МиГ-29 на Международном авиационно-космическом салоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бондарев: "Стрижи" и "Витязи" пересядут на новые самолеты в 2017 году
Первого декабря 1989 года 234-й иап был переформирован в 234-й гвардейский смешанный авиаполк. Два года спустя, 5 апреля 1991-го, на базе его первой эскадрильи, вооруженной тяжелыми истребителями Су-27, создана пилотажная группа "Русские Витязи". А 6 мая того же года из лучших пилотов второй эскадрильи на легких МиГ-29 сформировали "Стрижей". Впрочем, участие в авиапоказах и выставках не мешает офицерам ЦПАТ отрабатывать воздушные бои и тактику применения оружия. Если потребуется, выйти на "свободную охоту" они готовы всегда.

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