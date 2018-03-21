В Минобороны планируют оснастить всю военную авиацию бортовыми комплексами

САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Минобороны России планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты Воздушно-космических сил, заявил журналистам в среду заместитель министра Юрий Борисов.

В ходе рабочей поездки в Самару Борисов посетил научно-исследовательский институт "Экран".

"НИИ "Экран" в кооперации с Саровским центром занимается разработкой специальной аппаратуры, которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам", — сказал Борисов.

Он отметил, что "задача стоит повсеместно внедрить эту аппаратуру на все летательные аппараты".

"В первую очередь, на средства армейской авиации — боевые и транспортные вертолеты, все самолеты боевой авиации, чтобы они были защищены от различных зенитных ракетных средств с различными головками наведения — радиолокационными и оптическими", — уточнил замминистра.

По его словам, "уже создано несколько поколений этой аппаратуры, и у "Экрана" есть планы по развитию этого направления".

"Мы, безусловно, все их поддержим. Вот, собственно, цель нашего визита: проверить текущий ход выполнения гособоронзаказа", — пояснил Борисов, добавив, что "к этому предприятию никаких претензий нет".