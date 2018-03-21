Бондарев рассказал, сколько противоракет нужно для перехвата "Сармата"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Для перехвата МБР "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели", — заявил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно российских разработок оружия, которое может превзойти американские средства защиты.

Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

