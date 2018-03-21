Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32

САМАРА, 21 мар — РИА Новости. Министерство обороны РФ планирует переоснастить все стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил журналистам в среду замминистра обороны России Юрий Борисов.

"Для обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов (Ту-160) строя, который сегодня находится на вооружении наших военно-воздушных сил, Минобороны будет заключать прямой контракт с заводом Кузнецова на поставку двигателей НК-32", — сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов" в Самаре.

По его словам, в 2018 году фирма "Туполев" заключит с заводом Кузнецова длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечении самолета "Ту-160М2", которые должны поступать с 2021 года.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что производственная программа для завода Кузнецова очень обширная. "Сегодня производственных мощностей, чтобы обеспечить все наши потребности, недостаточно, поэтому Минпромторгом (России) и Объединенной двигателестроительной корпорацией спланированы мероприятия по увеличению производственных возможностей примерно в 2,5 раза к 2021 году. Вот, собственно, цель нашего приезда", — добавил Борисов.

Замминистра обороны посетил ПАО "Кузнецов" в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК. Завод является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике. Предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 в новом облике.

На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.

НК-32 — советский турбореактивный двигатель, устанавливавшийся на Ту-160 "Белый лебедь" и сверхзвуковой пассажирский Ту-144ЛЛ. Производство двигателей было остановлено с развалом Советского Союза, но спустя 20 с лишним лет его решили возобновить в модернизированном варианте. "Новый старый" НК-32 будет более экономичным, что увеличит максимальную дальность полетов на тысячу километров.