Глава Генштаба Герасимов договорился о личной встрече с главкомом НАТО

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду переговорил по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапарротти и договорился с ним о личной встрече, сообщает Минобороны России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Альянса.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности. Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", — сказано в релизе.

Где и когда будет проведена встреча, пока неизвестно.