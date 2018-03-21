В ОСК рассказали о результатах проектирования подлодки типа "Борей-Б"

КУБИНКА (Московская область), 21 мар — РИА Новости. Проектирование новейшей АПЛ "Борей-Б" завершилось неудовлетворительным с экономической точки зрения результатом, сообщил президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.

"Я думаю, мы сможем подойти к этой теме не раньше чем в конце этого года. На самом деле ОКР по определению облика "Борей-Б" были завершены ещё в конце года. Завершились они не очень с точки зрении экономики этого проекта", — сказал он.

Президент ОСК отметил, что сегодня специалисты корпорации вернулись к "чертежной доске" по этому проекту. "Когда мы закончим его обсуждать, мы будем снова предлагать этот проект военно-морскому флоту", — отметил Рахманов.

Атомные подводные лодки "Борей-Б" призваны стать дальнейшим развитием атомных подлодок проекта 955. Подлодки проектов "Борей-А" и "Борей-Б" предназначены для размещения на Тихоокеанском и Северном флотах.