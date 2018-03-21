"Адмиралтейские верфи" объяснили сдвиг сроков передачи сторожевых кораблей

КУБИНКА, 21 мар — РИА Новости. Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с проблемами с финансированием, заявил журналистам в среду гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием", — сказал он.

Он отметил, что все текущие проекты "Адмиралтейских верфей" идут по графику, при этом спусков на воду каких-либо кораблей в 2018 году предприятие не планирует.

В 2016 году Минобороны РФ заказало у предприятия "Адмиралтейские верфи" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны были быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Корабли этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро "Алмаз", будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".

