"Адмиралтейские верфи" объяснили сдвиг сроков передачи сторожевых кораблей

КУБИНКА, 21 мар — РИА Новости. Передача сторожевых кораблей проекта 23550 сдвинута на 2023-2024 годы в связи с проблемами с финансированием, заявил журналистам в среду гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по программе ГПВ 2018-2027, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием", — сказал он.
Он отметил, что все текущие проекты "Адмиралтейских верфей" идут по графику, при этом спусков на воду каких-либо кораблей в 2018 году предприятие не планирует.
В 2016 году Минобороны РФ заказало у предприятия "Адмиралтейские верфи" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны были быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Корабли этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля.
Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".