На Черноморском флоте рассказали о получении новой техники

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Черноморский флот РФ получил с 2015 года два новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более противодиверсионных и патрульных 10 катеров, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

"К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов", — заявил он газете " Красная звезда ".

Командующий отметил, что ЧФ пополнился двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.

"В этом году еще рано подводить итоги, а 2017 учебный год для нас оказался более напряженным, чем предыдущие годы. Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительный вклад в это внесли экипажи подводных лодок", — указал Витко.

По его словам, во флоте также завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3.

"Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота", — подчеркнул он.