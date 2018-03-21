На Черноморском флоте рассказали о получении новой техники

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Черноморский флот РФ получил с 2015 года два новых фрегата, шесть дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более противодиверсионных и патрульных 10 катеров, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
Командующий отметил, что ЧФ пополнился двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.
По его словам, во флоте также завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят шесть новых больших подводных лодок проекта 636.3.
"Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота", — подчеркнул он.