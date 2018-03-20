Источники РИА Новости: в России и СССР не было программы "Новичок"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Программа разработки химического оружия в СССР не носила название "Новичок", а называлась по-другому, сообщили РИА Новости два источника, которые имели непосредственное отношение к этой программе.

"При этом в названии системы использовались цифры", — рассказали источники РИА Новости.

Широко использоваться в западных СМИ название "Новичок" стало после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, которые в 1990-е годы эмигрировал в США. На западе Мирзоянова часто представляли как создателя новичка. Источники РИА Новости рассказали, что Мирзоянов вообще не имел отношения к разработке химического оружия, а только защищал советские разработки. "Он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам и после обнародовал некоторую информацию на западе, включая формулы химического оружия", — рассказали собеседник агентства.