Самолеты ЮВО и корабли Каспийской флотилии провели учения по ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар – РИА Новости. На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне проведены учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"На роль условного противника были привлечены истребители-бомбардировщики Су-34 Южного военного округа. Они выполняли имитацию штурмового удара по пунктам базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане", — сказал он.

При обнаружении самолётов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания.

В учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань".