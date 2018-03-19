Военные собьют воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) примут участие в стрельбах на полигоне Телемба в Бурятии, из зенитно-ракетных систем С-300 и комплексов "Оса" и "Тор-М2У" будут сбиты воздушные цели "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ВВО.
"Военнослужащие выполнят практические ракетные пуски из зенитно-ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"… Для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж", "Пенсне", — говорится в сообщении.
Подразделения уже прибыли на полигон и приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе. Отмечается, что первые стрельбы ЗРС С-300, ЗРК "Оса" стартуют на текущей неделе. При этом время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщат.
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня "Ураган" предназначена для поражения зенитных комплексов, техники мотопехотных и танковых рот противника, разрушения командных пунктов и объектов военной инфраструктуры, а также для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей на расстоянии до 35 километров.
Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" создана для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, а также для обеспечения проходов по заминированной территории и через полевые заграждения.
Реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей противника. РСЗО может использовать специальную ракету, которая выпускает БПЛА для разведки и корректировки огня.
Основной задачей самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" является борьба с бронированной техникой. Он может поразить танки, БМП, инженерные и фортификационные сооружения противника, а также малоскоростные воздушные цели.
Самоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт" предназначены для уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии до 30 километров. Для 2С5 разработаны высокоточные снаряды "Краснополь" и "Сантиметр", которые могут поразить бронетанковую технику на расстоянии до 20 километров.
Российская самоходная гаубица "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сравнению с "Мстой-С", "Коалиция" обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. САУ может поражать цель одновременно несколькими снарядами, находящимися на разных траекториях полета.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" вооружен сверхманевренными квазибаллистическими ракетами со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Большая часть полета такой ракеты проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия лучших мировых систем ПВО.
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. В основной боекомплект 240-мм миномета 2Б8 входят фугасные и активно-реактивные мины с дальностью стрельбы в 9,65 и 19,69 километров. Для минометов разработаны зажигательные и кассетные мины, а также ядерные и нейтронные снаряды. Дополнительно 2С4 оборудован 7,62-мм пулеметом ПКТ. Благодаря своей маневренности, проходимости и отсутствию необходимости предварительной подготовки огневой позиции "Тюльпан" очень эффективен при штурме укрепленных районов противника.
Дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также командных пунктов и живой силы противника неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут применяться как для поражения надводных кораблей противника, так и против наземных целей на расстоянии до нескольких сот километров.
Зенитная самоходная установка "Шилка" предназначена для прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных и надводных целей на дальности до 2000 метров. Установка ведет огонь со скоростью 3400 снарядов в минуту.
Самоходное артиллерийское орудие "Хоста" является глубоко модернизированной версией "Гвоздики". Помимо подавления живой силы противника, артиллерийский и минометных батарей, "Хоста" может уничтожить ракетные установки, бронированные цели и пункты управления противника на расстоянии до 14 километров.
Реактивная система залпового огня "Торнадо" имеет намного более высокую боевую эффективность, чем ее предшественники "Град" и "Смерч". Благодаря новой системе управления огнем с ГЛОНАСС навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем установка ведет огонь по целям в автоматическим режиме без использования станций расчета и без ручной наводки механики.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для огневой поддержки танков и пехоты в бою. Модернизированный вариант, получившей обозначение 2С19М2, отличается повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту) и эффективностью огня (поражает цели одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета). На гаубице используется комплект "Накидка", который снижает ее заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.
Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Орудие может вести прицельный огонь без подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Ракетами Х-35 комплекс может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Ракетами Х-35У - до 260 километров.
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