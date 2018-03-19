Военные собьют воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) примут участие в стрельбах на полигоне Телемба в Бурятии, из зенитно-ракетных систем С-300 и комплексов "Оса" и "Тор-М2У" будут сбиты воздушные цели "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие выполнят практические ракетные пуски из зенитно-ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"… Для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж", "Пенсне", — говорится в сообщении.

Подразделения уже прибыли на полигон и приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе. Отмечается, что первые стрельбы ЗРС С-300, ЗРК "Оса" стартуют на текущей неделе. При этом время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщат.