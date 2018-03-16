Запад нагнетает межнациональную напряженность в России, заявили в Совбезе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эксперты Совета безопасности России обсудили научные подходы к противодействию угрозам возникновения социальной напряженности и конфликтных ситуаций на почве межнациональных отношений, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
В связи с этим рассмотрены дополнительные меры по противодействию этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму.
"Предложено расширить аналитические и научные исследования, направленные на прогнозирование угроз обострения межнациональных проблем, а также на определение эффективных путей обеспечения стабильности и безопасности в данной сфере", — говорится в сообщении.