Запад нагнетает межнациональную напряженность в России, заявили в Совбезе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эксперты Совета безопасности России обсудили научные подходы к противодействию угрозам возникновения социальной напряженности и конфликтных ситуаций на почве межнациональных отношений, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

На заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ отмечено, что в настоящее время деструктивными силами, в том числе из-за рубежа, нагнетается межнациональная напряженность в отдельных регионах России, продвигается идеология радикальных религиозных течений. По мнению ученых, это может привести к увеличению масштабов насилия, основанного на межэтнических и межконфессиональных противоречиях, на идеях группового неравенства и на отторжении культурных различий, отмечается в сообщении.

В связи с этим рассмотрены дополнительные меры по противодействию этнополитическому и этнорелигиозному экстремизму.

"Предложено расширить аналитические и научные исследования, направленные на прогнозирование угроз обострения межнациональных проблем, а также на определение эффективных путей обеспечения стабильности и безопасности в данной сфере", — говорится в сообщении.