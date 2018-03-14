Мантуров назвал замену авиасалону "Фарнборо"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, РФ делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Ле Бурже и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, она поставляется несколько на другие рынки. Мы делаем больший акцент на участие в китайских выставках, в Сингапуре, в Бахрейне, Латинской Америке. Это наши рынки, мы туда поставляем свою технику и делаем акцент именно на них. Поэтому, Фарнборо и Ле Бурже для нас были скорее для престижа", — сказал он, отметив, что если страна и примет участие в грядущем авиасалоне "Фарнборо", то оно будет чисто номинальным.

Как ранее в среду сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех", участие в авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции.