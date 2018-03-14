РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Создание в России ракетного мега-холдинга лучше отложить, уверен Коротченко

13:3814.03.2018
14190
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во ФранцииСтенд Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Идею создания в России нового ракетно-космического холдинга, в состав которого включат все ведущие предприятия отрасли, следует рассмотреть при менее напряженной внешне-политической обстановки — принятие таких решений сегодня может затормозить работу отечественного ВПК по критически важным направлениям, заявил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса
Ранее в российских СМИ была опубликована информация, согласно которой в России могут создать ракетно-космический мега-холдинг, в состав которого могут войти госкорпорация "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Идея создания нового мега-холдинга нуждается в детальном рассмотрении, здесь нельзя принимать поспешных решений. Такое слияние как минимум на год парализует управленческий аппарат, входящих в этот холдинг структур. Сегодня усиливается давление США и их союзников — (президент США Дональд) Трамп заявил о создании космических войск и на этом фоне, на мой взгляд, масштабную реорганизацию в ВПК следует отложить до лучших времен", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что данный проект не сможет быть претворен в жизнь пока президент России и Федеральная служба безопасности не сформируют свою позицию по этому вопросу, который напрямую связан с обеспечением безопасности страны в ближайшей перспективе.

Неясные перспективы

Коротченко отметил, что такая масштабная реорганизация может негативно сказаться на выполнении перспективных опытно-конструкторских работ "Алмаз-Антея" и КТРВ, которые сегодня являются успешными компаниями и не нуждаются в оздоровлении.

"Непонятно, как "Алмаз-Антей", Роскосмос и КТРВ смогут после слияния повысить свою эффективность. "Алмаз-Антей" как и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" являются самодостаточными структурами, которые не следует ни с кем сливать. Да, есть проблемы с Роскосмосом, но очевидно, что для оздоровления госкорпорации нужно развивать её по модели "Росатома", показавшего свою эффективность и развивающего сегодня многие проекты, в частности строительства АЭС за рубежом", — подчеркнул эксперт.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗенитные ракетные системы концерна "Алмаз-Антей"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы концерна "Алмаз-Антей"

Собеседник агентства отметил, что это не первая инициатива по реорганизации "Алмаз-Антея", и предыдущие попытки таких преобразований не встретили поддержки у руководства страны.

"Ранее уже были попытки ликвидации "Алмаз-Антея" путём создания новых организаций. Несколько лет назад были предложения реорганизовать "Алмаз-Антей", создав концерн "Стратегические вооружения ВКО (воздушно-космическая оборона — ред)", но президент России не поддержал данный проект. Сегодня компания занимает лидирующие позиции, поэтому его ликвидация и слияния не соответствуют требованиям сегодняшнего дня", — сказал Коротченко.

Ракета на стенде АО Корпорация Тактическое ракетное вооружение. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие, заявил Бондарев
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства "Роскосмос". Корпорация реализует государственную политику в области космической деятельности и заказывает у предприятий ракетно-космической отрасли космическую технику и космическую инфраструктуру.

Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, где трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" была создана в 2002 году на базе государственного научно-производственного центра "Звезда-Стрела" и включает в себя предприятия, производящие ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

ОАО "РТИ" — крупнейший российский частный оборонный концерн, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Концерн объединяет такие активы, как ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность), ОАО "НИИМЭ и Микрон" (микроэлектроника). Основным владельцем концерна является АФК "Система", которой принадлежит 87% акций. Также среди акционеров Совкомбанк (10%) и председатель совета директоров РТИ Сергей Боев (3%).

Комментировать
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Mihal Potapych
Дурная идея о подобном слиянии могла поступить только от лоббиста чьих-то корыстных интересов!
От неё за версту разит деструктивом! Подобные "игры" ни к чему хорошему не приведут, и способны поставить под удар не только репутацию отечественного вооружения, но и всю обороноспособность страны!!!
Пусть они там лучше в "Роскосмосе" порядок наводят, вместо того чтобы вытягивать его и попутно обогащаться за счёт успешных оборонных холдингов!!!
14:20
14.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена