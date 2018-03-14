Создание в России ракетного мега-холдинга лучше отложить, уверен Коротченко

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Идею создания в России нового ракетно-космического холдинга, в состав которого включат все ведущие предприятия отрасли, следует рассмотреть при менее напряженной внешне-политической обстановки — принятие таких решений сегодня может затормозить работу отечественного ВПК по критически важным направлениям, заявил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее в российских СМИ была опубликована информация, согласно которой в России могут создать ракетно-космический мега-холдинг, в состав которого могут войти госкорпорация "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Идея создания нового мега-холдинга нуждается в детальном рассмотрении, здесь нельзя принимать поспешных решений. Такое слияние как минимум на год парализует управленческий аппарат, входящих в этот холдинг структур. Сегодня усиливается давление США и их союзников — (президент США Дональд) Трамп заявил о создании космических войск и на этом фоне, на мой взгляд, масштабную реорганизацию в ВПК следует отложить до лучших времен", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства отметил, что данный проект не сможет быть претворен в жизнь пока президент России и Федеральная служба безопасности не сформируют свою позицию по этому вопросу, который напрямую связан с обеспечением безопасности страны в ближайшей перспективе.

Неясные перспективы

Коротченко отметил, что такая масштабная реорганизация может негативно сказаться на выполнении перспективных опытно-конструкторских работ "Алмаз-Антея" и КТРВ, которые сегодня являются успешными компаниями и не нуждаются в оздоровлении.

"Непонятно, как "Алмаз-Антей", Роскосмос и КТРВ смогут после слияния повысить свою эффективность. "Алмаз-Антей" как и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" являются самодостаточными структурами, которые не следует ни с кем сливать. Да, есть проблемы с Роскосмосом, но очевидно, что для оздоровления госкорпорации нужно развивать её по модели "Росатома", показавшего свою эффективность и развивающего сегодня многие проекты, в частности строительства АЭС за рубежом", — подчеркнул эксперт.

Собеседник агентства отметил, что это не первая инициатива по реорганизации "Алмаз-Антея", и предыдущие попытки таких преобразований не встретили поддержки у руководства страны.

"Ранее уже были попытки ликвидации "Алмаз-Антея" путём создания новых организаций. Несколько лет назад были предложения реорганизовать "Алмаз-Антей", создав концерн "Стратегические вооружения ВКО (воздушно-космическая оборона — ред)", но президент России не поддержал данный проект. Сегодня компания занимает лидирующие позиции, поэтому его ликвидация и слияния не соответствуют требованиям сегодняшнего дня", — сказал Коротченко.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства "Роскосмос". Корпорация реализует государственную политику в области космической деятельности и заказывает у предприятий ракетно-космической отрасли космическую технику и космическую инфраструктуру.

Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, где трудятся 127 тысяч человек. Холдинг третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" была создана в 2002 году на базе государственного научно-производственного центра "Звезда-Стрела" и включает в себя предприятия, производящие ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

ОАО "РТИ" — крупнейший российский частный оборонный концерн, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Концерн объединяет такие активы, как ОАО "Концерн РТИ Системы" (оборонная промышленность), ОАО "НИИМЭ и Микрон" (микроэлектроника). Основным владельцем концерна является АФК "Система", которой принадлежит 87% акций. Также среди акционеров Совкомбанк (10%) и председатель совета директоров РТИ Сергей Боев (3%).