В Минобороны рассказали, какая страна сможет победить в кибервойне

КУБИНКА (Московская область), 14 мар – РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта поможет победить в кибервойнах будущего, заявил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов.
По его мнению, у России с ее сильной математической школой "есть все возможности", чтобы стать лидером в этой области: "Наши ребята традиционно занимают первые места во всех математических и физических олимпиадах, заслуженно носят звание лучших программистов, российская математическая школа признана во всем мире".
Борисов считает, что развитие этой области знаний "сулит огромные перспективы" и "даст новый виток развития науки в России". "Это, действительно, будет цифровая экономика", — прогнозирует замминистра.
"Мир меняется — меняется вооружение, меняется характер конфликтов. Уже недостаточно иметь площадное орудие. Нам необходимо высокоточное оружие. Высокоскоростное, высокоточное, высокоэффективное, устойчивое к различному воздействию, которое невозможно перехватить. В своем послании о таком вооружении говорил наш верховный главнокомандующий", — напомнил замглавы Минобороны.