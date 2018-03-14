В Минобороны рассказали, какая страна сможет победить в кибервойне

КУБИНКА (Московская область), 14 мар – РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта поможет победить в кибервойнах будущего, заявил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Такое понятие, как кибервойны, сегодня стало реалиями. Сегодня все баталии разыгрываются не на полях сражений, они сначала разыгрываются в информационном пространстве. Кто сможет его контролировать, кто сумеет организовать противодействие нужным образом — тот сегодня является победителем", — сказал Борисов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

По его мнению, у России с ее сильной математической школой "есть все возможности", чтобы стать лидером в этой области: "Наши ребята традиционно занимают первые места во всех математических и физических олимпиадах, заслуженно носят звание лучших программистов, российская математическая школа признана во всем мире".

Борисов считает, что развитие этой области знаний "сулит огромные перспективы" и "даст новый виток развития науки в России". "Это, действительно, будет цифровая экономика", — прогнозирует замминистра.

По его словам, человечество подходит к новой эпохе, когда становится недостаточно просто быстрых вычислений, для обработки и хранения терабайтов информационных потоков нужны интеллектуальные системы.

"Мир меняется — меняется вооружение, меняется характер конфликтов. Уже недостаточно иметь площадное орудие. Нам необходимо высокоточное оружие. Высокоскоростное, высокоточное, высокоэффективное, устойчивое к различному воздействию, которое невозможно перехватить. В своем послании о таком вооружении говорил наш верховный главнокомандующий", — напомнил замглавы Минобороны.