МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Москве и Подмосковье пресекли деятельность группировки, которая переправляла сторонников "Исламского государства"* в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
В ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД обнаружили три лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Они изъяли печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.
Силовики задержали 60 иностранцев. Также подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.
Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Предотвращенные теракты
В воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.
Кроме того, на прошлой неделе ФСБ в Махачкале задержала пять сторонников ИГ*. Сообщается, что преступники вербовали жителей Дагестана, а затем переправляли их в Сирию для участия в боях на стороне террористов.
У них изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые предназначались для терактов на Северном Кавказе. Операция прошла совместно с МВД.
*террористическая организация, запрещенная в России