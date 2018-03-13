МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Москве и Подмосковье пресекли деятельность группировки, которая переправляла сторонников "Исламского государства"* в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Также установлено, что этническая преступная группа подделывала документы для нелегальных мигрантов из средней Азии.

В ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ и МВД обнаружили три лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Они изъяли печати, штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.

Силовики задержали 60 иностранцев. Также подтвердилась связь организаторов канала с эмиссарами террористических организаций.

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Предотвращенные теракты

В воскресенье ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка.

Кроме того, на прошлой неделе ФСБ в Махачкале задержала пять сторонников ИГ*. Сообщается, что преступники вербовали жителей Дагестана, а затем переправляли их в Сирию для участия в боях на стороне террористов. У них изъяли взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые предназначались для терактов на Северном Кавказе. Операция прошла совместно с МВД.

Сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но те оказали вооруженное сопротивление. Завязался бой, в ходе которого злоумышленников ликвидировали. На месте происшествия силовики нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

*террористическая организация, запрещенная в России