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Безопасность

На Плесецке готовят новые испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"

11:2513.03.2018
(обновлено: 12:26 13.03.2018)
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© Минобороны РФДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фотоДемонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
© Минобороны РФ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На космодроме Плесецк полным ходом идет подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат". Об этом заявил журналистам начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. "При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности", — рассказал он.

По словам Герасимова, первый пуск состоялся в конце прошлого года.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
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В свою очередь, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что в ходе испытаний выполнят более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки. Помимо этого отработают режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска, экспериментально подтвердят безопасность конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки. Также испытания должны подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Кроме того, он отметил, что для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" изготовлен макет ракеты комплекса "Сармат", который поставлен на космодром.

Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Архивное фото
© Фото : Missile Defense Agency / Ben Listerman
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"В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами", — добавил Каракаев.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны совместно с промышленными предприятиями приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Леонард Иванов
а как бы хорошо было испытать пуск с плесецка по "Куре" через южный полюс %)
11:28
13.03.2018
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