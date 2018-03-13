МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На космодроме Плесецк полным ходом идет подготовка очередного броскового испытания новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат". Об этом заявил журналистам начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Он напомнил, что "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. "При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности", — рассказал он.

По словам Герасимова, первый пуск состоялся в конце прошлого года.

В свою очередь, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что в ходе испытаний выполнят более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки. Помимо этого отработают режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска, экспериментально подтвердят безопасность конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки. Также испытания должны подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Кроме того, он отметил, что для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" изготовлен макет ракеты комплекса "Сармат", который поставлен на космодром.

"В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами", — добавил Каракаев.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин объявил, что Минобороны совместно с промышленными предприятиями приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".