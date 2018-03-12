Подводные силы ВМФ примут участие в пяти сотнях учений в 2018 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в 2018 году примут участие в более чем 500 различных учений, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на торжественном вечере, посвященном 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.

"В этом году мы проведем более 500 учений с подводными силами всех флотов", — сказал он.

Он также отметил, что в этом году основные направления для ВМФ РФ остаются прежними. "Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения", — сказал Королев.

"За 2017 год общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годом увечился более чем в два раза. За спиной у подводников более трех тысяч ходовых суток. Выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракет, торпедного, минного оружия. Это хорошие показатели", — сказал он.

Королев отметил, что в 2017 году в учебных центрах Военно-морского флота обучение прошли более 30 экипажей.