ВМФ России сохранит группировки АПЛ на Северном и Тихоокеанском флотах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Группировки атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах будут сохранены на должном уровне, сообщил журналистам главком ВМФ РФ Владимир Королев в рамках в рамках торжественного вечера, посвященного 60-летию атомного подводного флота России, которое отмечается в 2018 году.

"Мы будем поддерживать на должном уровне состав и возможности группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Речь идет о пополнении подводных сил новыми атомными подводными лодками четвертого поколения, а в перспективе, при переходе на строительство подлодок пятого поколения, и ими. Я имею в виду сбалансированный и эффективный по своему составу потенциал атомной составляющей подводных сил на севере и Тихом океане", — сказал он.