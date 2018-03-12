Минобороны заявило, что Ил-76 не нарушал воздушного пространства Эстонии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Минобороны России опровергли заявления эстонских властей о якобы имевшем место нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.

Как говорится в сообщении ведомства, 12 марта "экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область". "Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полёта экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли", — заявили в МО РФ.

Отмечается, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались, что подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее в понедельник главный штаб эстонских Сил обороны сообщил, что "принадлежащий министерству обороны России самолет Ил-76 в районе острова Вайндлоо вошел в воздушное пространство Эстонии, где пробыл более одной минуты". Утверждается также, что "транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план", а с самолетом "у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта". По данным главного штаба, МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту.