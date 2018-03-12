Ракетный комплекс "Авангард" нейтрализует ПРО противника, считает эксперт

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" расширит линейку традиционных межконтинентальных баллистических ракет, стоящих на вооружении РВСН, а его способность поражать цели не по баллистической траектории, а по абсолютно непредсказуемому средствами ПРО "маршруту" полностью исключает возможность перехвата, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард".
"Россия принятием на вооружение и началом серийного производства данного ракетного комплекса полностью нейтрализует всю концепцию создания американской стратегической противоракетной обороны, поскольку "Авангард" фактически является средством, которое американцы не смогут перехватить и уничтожить", — сказал Коротченко.
По его словам, Россия обеспечивает стратегический паритет на обозримый исторический период и делает невозможным одностороннее военное преимущество США. По экспертной оценке, в контакте речь может идти о нескольких десятках межконтинентальных баллистических ракет "Авангард", оснащенных маневрирующими крылатыми блоками соответствующего типа.