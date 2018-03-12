Ракетный комплекс "Авангард" нейтрализует ПРО противника, считает эксперт

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" расширит линейку традиционных межконтинентальных баллистических ракет, стоящих на вооружении РВСН, а его способность поражать цели не по баллистической траектории, а по абсолютно непредсказуемому средствами ПРО "маршруту" полностью исключает возможность перехвата, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард".

"Россия принятием на вооружение и началом серийного производства данного ракетного комплекса полностью нейтрализует всю концепцию создания американской стратегической противоракетной обороны, поскольку "Авангард" фактически является средством, которое американцы не смогут перехватить и уничтожить", — сказал Коротченко.

Комплекс "Авангард" эксперт назвал выдающимся достижением российского ОПК, при создании которого был решен целый ряд инженерных и технологических проблем. "Тем не менее, принятие на вооружение свидетельствует о том, что все эти задачи российский ОПК успешно решил, и мы можем уверенно говорить о том, что никакие попытки США, в том числе и путем вливания сотен миллиардов долларов в свою противоракетную оборону, не приведут к результатам, которых хотел бы достичь Вашингтон", — добавил Коротченко.

По его словам, Россия обеспечивает стратегический паритет на обозримый исторический период и делает невозможным одностороннее военное преимущество США. По экспертной оценке, в контакте речь может идти о нескольких десятках межконтинентальных баллистических ракет "Авангард", оснащенных маневрирующими крылатыми блоками соответствующего типа.

