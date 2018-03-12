Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Одной из причин, по которой было принято решение начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), стала политика украинского руководства, нацеленная на прекращение кооперации с Россией, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты… Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", — сказал Мураховский.
Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.