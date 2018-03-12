МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство обороны России в ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), на смену которым придут МБР "Сармат", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель главы оборонного ведомства Юрий Борисов.
"На вооружении Российской армии есть жидкостная тяжелая ракета, которая имеет достаточно серьезную энергетику и позволяет выводить большой объем нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе ее называют "Сатана". Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — сказал он.
Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
Все проблемы с "Сарматом" решены
Говоря о перспективах "Сармата", Борисов отметил, что российская промышленность готова к производству необходимого для российской армии количества этих новейших межконтинентальных баллистических ракет.
"Касательно готовности этого комплекса ("Сармат") могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать министерство обороны", — сказал он.
Американские аналоги
"В настоящее время, согласно недавно опубликованному Обзору ядерной политики США, американцы приступают к серьезному обновлению своих ядерных сил. На это до конца 2030-х годов будут затрачены громадные средства — более 1 триллиона долларов. Будут ли они при этом создавать такие грозные оружейные системы, которые разработаны у нас, я не знаю. Если решатся, на это им потребуется, по имеющимся оценкам, от четырех до шести лет", — сказал Есин в интервью газете "Красная звезда".
Новое оружие
Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".