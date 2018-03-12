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Безопасность

Смерть до востребования. Россию заваливают международной наркопочтой

08:0012.03.2018
(обновлено: 08:59 12.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРабота Почты России в НовосибирскеРабота Почты России в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вадим Саранов. Сумки с двойным дном, курьеры-глотатели, тайники в бензобаках автомобилей — традиционные атрибуты контрабанды наркотиков постепенно уходят в прошлое. Преступники осваивают новые, более надежные каналы наркотрафика — в том числе международную почту. На днях в Москве задержали посылку с кокаином из Колумбии. В ней было спрятано 85 граммов наркотика, но общие объемы поступающей в Россию почтовой контрабанды измеряются тоннами. О том, как это работает, — в материале РИА Новости.

Синтетика против героина

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году пограничники изъяли 389 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Число уголовных дел, возбужденных против контрабандистов, превысило 400. Самый богатый "урожай" контрабанды — 285 килограммов — собрало Северо-Западное таможенное управление. Что, впрочем, неудивительно — один из основных маршрутов доставки наркотиков в Россию пролегает через страны Балтии и Белоруссию. В частности, в марте прошлого года таможенники пресекли попытку контрабанды из Эстонии 266 килограммов гашиша: плитки с наркотиком преступники спрятали в раме грузовика.

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© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Второе место по весу изъятых наркотиков в 2017-м году досталось Уральскому таможенному управлению — 40 килограммов. Среди столичных аэропортов, неофициально считающихся крупнейшими в России наркохабами, лидирует Домодедово, причем воздушные контрабандисты там отдали предпочтение кокаину. Тридцатого января 2017-го в багаже двух пассажиров, прибывших из Доминиканы, таможенники обнаружили шесть килограммов порошка. В мае из этой же страны в Россию доставили три килограмма кокаина — наркотик упаковали в корпус акустической колонки. В октябре под подкладкой сумки для ноутбука прилетевший из Бразилии наркокурьер пытался пронести через границу тоже около трех килограммов кокаина.

Между тем, судя по таможенной статистике, поток наркотиков в Россию в последние годы стремительно сокращается. Так, по официальным данным ФТС, если в 2015-м таможенники по всей стране изъяли 1,2 тонны наркотиков, то в 2016-м — вдвое меньше, 631 килограмм, а в 2017-м — всего 389 килограммов. Однако эксперты призывают относиться к этим данным с осторожностью.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТаможенная обработка посылок в месте международного почтового обмена "Толмачево" в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Таможенная обработка посылок в месте международного почтового обмена "Толмачево" в Новосибирске

"На самом деле объемы сократились незначительно, просто изменились структура рынка и логистика, — рассказал РИА Новости сотрудник Федеральной таможенной службы, пожелавший остаться неназванным. — Сейчас героин и гашиш вытесняет дешевая синтетика, которую активно пропагандируют в интернете. Основной поток идет уже не с курьерами, а по почте, отследить его очень сложно".

По его словам, посылки с наркотиками в Россию поступают преимущественно из Нидерландов, Китая, Германии, Белоруссии. Главные "точки входа" — места международного почтового обмена (ММПО), где осуществляются таможенный контроль и сортировка всей международной корреспонденции. Так, например, в первом полугодии 2017-го Дальневосточное таможенное управление пресекло 22 попытки ввоза наркотиков в страну — в 19 случаях это были почтовые отправления. "Если курьеры — это всегда крупные объемы, то по почте, как правило, идут незначительные партии, вплоть до разовых доз. И таких отправлений тысячи или десятки тысяч", — поясняет собеседник.

Китайская угроза

Схема почтового наркотрафика достаточно проста. Дилеры заказывают наркотики через интернет за рубежом, посылка поступает на ММПО, откуда доставляется в любое почтовое отделение до востребования. Груз фасуется и уходит на улицы. Среди самых загруженных наркотиками эксперты называют екатеринбургское ММПО "Кольцово", занимающее второе место в России по объему обрабатываемых международных почтовых отправлений и первое — по числу принимаемых посылок из Китая. Одну из крупнейших партий контрабанды здесь задержали в августе 2017-го. В посылке из Германии таможенники обнаружили пять килограммов кокаина и экстази. Оперативникам не составило большого труда выйти на получателей — как выяснилось, почтовым наркотрафиком занималась организованная группа, распространявшая наркотики по всему Уральскому региону.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Крупный канал почтовой контрабанды перекрыли в январе 2018-го в Иркутске. Таможенники задержали посылку с 900 граммами амфетамина, 500 граммами кокаина и пятью килограммами экстази. При обыске в квартире получателя бандероли оперативники изъяли еще более восьми килограммов наркотиков.

Однако, как считают эксперты, несмотря на усилия таможенников, львиная доля почтовой контрабанды все же доходит до заказчиков. В основном это синтетические наркотики, выявить их с помощью служебных собак практически невозможно — ведь ассортимент постоянно расширяется. Кроме того, в отличие от афганского героина, "синтетика" фасуется чуть ли не в заводских условиях, а качественная упаковка не пропускает запахов. Противостоять этому можно исключительно оперативными методами, с длительной разработкой.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник таможенной службы России во время обработки посылок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник таможенной службы России во время обработки посылок

"Наркорынок очень сильно модернизировался. Если в начале нулевых мы сталкивались с опиумными наркотиками, которые шли с курьерами через границы, то сейчас — с реагентами и синтетикой, попадающими в страну в том числе и по почте, — объяснил РИА Новости председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. — Восемьдесят процентов поступающей в Россию "синтетики" производится в Китае, все это делается настолько изощренно, что, по сути, никто не знает, как с этим бороться".

 

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