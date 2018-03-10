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Безопасность

Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира

08:0010.03.2018
(обновлено: 10:02 10.03.2018)
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© РИА Новости / The Norwegian Armed ForcesПерейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском мореТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Закат эпохи артиллерийских линкоров начался сразу после Второй мировой войны. Эти грозные и красивые корабли не могли сражаться на равных с новыми королями океана — авианосцами. Тогда казалось, что будущее поле морского боя останется за плавучими аэродромами, способными обрушить на противника всю мощь своей палубной авиации, не входя в зону поражения его орудий. Но появление в арсеналах ведущих держав дальнобойных крылатых ракет вновь изменило баланс сил. Надводные боевые корабли с десятками единиц новейшего оружия на борту стали главной ударной силой развитых флотов. РИА Новости публикует подборку самых грозных ракетных крейсеров и эсминцев стран мира.

Самый вооруженный

Ракетные крейсеры типа "Тикондерога" стоят на вооружении с начала 1980-х и до сих пор представляют главную ударную силу ВМС США. Построено 27 кораблей этого класса, 22 из них сегодня в строю. Каждый корабль водоизмещением 9800 тонн оснащен боевой информационно-управляющей системой "Иджис", позволяющей автоматизировать большинство технических операций на борту, и несет более чем внушительный арсенал вооружений. Главный ударный козырь "Тикондероги" — 122 универсальные ячейки вертикального пуска Мк41 для широкой номенклатуры боеприпасов: зенитных ракет "Стандарт" SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM, противолодочных ASROC и крылатых "Томагавков". Противокорабельное вооружение представлено восемью пусковыми установками ракет "Гарпун", минно-торпедное — двумя трехтрубными 324-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи ближней ПВО решают 20-миллиметровые зенитные автоматы "Фаланкс". Кроме того, корабль вооружен двумя 127-миллиметровыми артиллерийскими установками Mk45.

© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Charles OkiКрейсер "Шайло" ВМС США
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Charles Oki
Крейсер "Шайло" ВМС США

Экипаж — 387 человек, включая 33 офицеров. На скорости 30 узлов крейсер способен преодолевать внушительные расстояния — до 3300 миль. "Тикондерога" — универсальный боевой корабль. Он может действовать как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы, бить по суше и морским целям. При этом сами корабли очень живучи. Погреба боеприпасов на крейсерах проекта защищены 25-миллиметровыми стальными плитами. Наиболее важные части надстройки дополнительно прикрыты сотовыми панелями.

Самый большой

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан" на сегодняшний день — крупнейший в мире боевой корабль, за исключением авианосцев. Его полное водоизмещение — 25,8 тысячи тонн, длина — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек. Этот крейсер, по сути, — вооруженная до зубов плавучая крепость, способная бороться с любым противником. "Петр Великий" несет на себе 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитную артиллерию — установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическую двуствольную пушку АК-130. Именно "Орланы" (второй ТАРКР "Адмирал Нахимов" проходит модернизацию) первыми получат перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые, как утверждается, не способна перехватить ни одна система ПВО.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий". Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий". Архивное фото

В составе российского ВМФ "Орланы" — единственные боевые корабли с атомной энергетической установкой (мощность — 103 мегаватт), обеспечивающей внушительную автономность плавания 60 суток и максимальную скорость 30 узлов. Дальность их хода практически не ограничена. Кроме того, эти крейсеры могут работать в условиях Крайнего Севера и способны обеспечивать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем боя за природные ресурсы в недалеком будущем. Все это в комплексе превращает российские ТАРКР в очень опасных противников.

Самый быстрый

Скорость хода большинства крупных надводных кораблей в мире не превышает 30 узлов (55,56 километра в час). Рекордсменами в этой категории выступают российские ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант" водоизмещением 11 380 тонн. Они способны разгоняться до 35 узлов благодаря газотурбинной установке М21 общей мощностью 110 тысяч лошадиных сил. В составе ВМФ России числятся три "Атланта" — флагман Черноморского флота "Москва", флагман Тихоокеанского флота "Варяг" и один из самых мощных кораблей Северного флота "Маршал Устинов". Выдающиеся скоростные и маневренные характеристики — не единственное достоинство этого ракетного семейства.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ракетный крейсер "Москва"

По составу своего наступательного вооружения "Атланты" практически равны более тяжелым и дорогим "Орланам". Каждый крейсер несет 16 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", способных поражать надводные цели на дистанции до 700 километров. Фугасно-кумулятивная боевая часть массой 550 килограммов может потопить даже авианосец. Основу противовоздушной обороны корабля составляют восемь пусковых установок револьверного типа ЗРК С-300Ф "Форт" (боезапас 64 ракеты) и две установки ЗРК "Оса-МА" малой дальности (40 ракет). Артиллерийским вооружением "Атлантов" является спаренная артиллерийская установка АК-130 калибра 130 миллиметров. Несмотря на почтенный возраст (первый корабль вступил в строй в 1983 году), крейсеры проекта 1164 до сих пор остаются грозной силой, с которой приходится считаться всем флотам.

Самый защищенный

Эскадренные миноносцы типа 45 "Дэринг" — самые современные и технологически продвинутые корабли британского флота (за исключением авианосца "Королева Елизавета"). Эти эсминцы с полным водоизмещением 8100 тонн не имеют тактического ударного вооружения в базовой комплектации, хотя возможность установки "Гарпунов" и "Томагавков" предусмотрена в конструкции этих кораблей. Их главная задача — прикрытие морских группировок ВМС страны от угрозы с воздуха. Каждый из шести "Дэрингов", стоящих в строю, несет на борту внушительную систему ПВО, основой которой является радиолокационная станция S1850, расположенная на кормовой мачте. Она обеспечивает обнаружение целей на дистанции до 400 километров в атмосфере и ближнем космосе и способна одновременно отслеживать до 1000 целей.

© Фото : MoD/Crown copyrightЭскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond
© Фото : MoD/Crown copyright
Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond

Сопровождение и наведение зенитных ракет выполняет РЛС SAMPSON на носовой мачте — одна из лучших в своем классе. Радар обеспечивает обнаружение всех типов воздушных целей, в том числе малозаметных и низколетящих, в радиусе до 400 километров и выдает целеуказание по 16 целям одновременно. Для уничтожения авиации и крылатых ракет противника "Дэринг" может задействовать зенитные ракеты малой и средней дальности Aster-15 (до 30 километров) или Aster-30 (до 120 километров) — всего 48 единиц в установках вертикального пуска.

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