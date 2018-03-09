Россия и США могли бы подготовить "преемника" СНВ-3, заявил эксперт

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия и США в случае принятия соответствующего политического решения обеими сторонами могли бы в перспективе подготовить новое соглашение, которое пришло бы на смену действующему договору СНВ-3 после окончания его срока действия, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений российского президента о новом оружии, не подпадающем, по их мнению, под действие договора СНВ-3.

"Есть обращение группы сенаторов к госсекретарю США начать переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности. В практическом плане речь может идти о российско-американских консультациях с возможностью подготовки в перспективе нового договора, который пришел бы на смену ныне существующему договору СНВ-3 после того, как тот прекратит свое действие. При этом новое соглашение должно ограничивать развертывание не только стратегических наступательных вооружений, но и быть взаимосвязанным с договорными ограничениями по развертыванию американской глобальной системы ПРО", — сказал Коротченко.

Нынешнее состояние российско-американских отношений по данному вопросу эксперт оценил как "тупиковое", отметив, что вину "за это несет прежде всего Вашингтон". В то же время наличие в арсенале РФ перспективных разработок в сфере стратегических вооружений, о которых рассказал недавно президент Владимир Путин, делает для США крайне актуальным продолжение диалога с Россией в данной области и поддержание реальных контактов по вопросам глобальной безопасности, считает он.

"Поэтому если данное обращение сенаторов возымеет свое действие, мы можем говорить о том, что диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном состоится, если же нет, то совершенно очевидно, что Россия последовательно и целенаправленно продолжит разработку тех систем перспективного оружия, которое она считает необходимым для обеспечения своей безопасности, со всеми вытекающими отсюда для США последствиями",- добавил Коротченко.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.