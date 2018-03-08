Женское право на подвиг. Пять россиянок, награжденных Звездой Героя

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Слабый пол, сложная судьба и невероятная сила характера: эти женщины родились в разных местах и посвятили себя разным профессиям. У каждой свой подвиг, но всех объединяет одно: "Золотая Звезда" под бело-сине-красной прямоугольной колодкой. Восьмого марта РИА Новости публикует подборку историй наших соотечественниц, удостоенных высшей государственной награды страны — звания Героя Российской Федерации.

Медсестра

Ирина Янина родилась в казахстанском Талды-Кургане 27 ноября 1966 года. Девушка с детства мечтала о карьере врача, отучилась в медицинском, работала санитаркой в туберкулезном диспансере и роддоме. В 1995 году Ирина переехала в Россию и выбрала службу по контракту в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД. Молодого и талантливого специалиста почти сразу же отправили в Чечню. Ирина работала наравне с мужчинами: помогала хирургам оперировать, оказывала первую помощь, делала перевязки.

© АО "Марка" Почтовая марка из серии "Герои Российской Федерации". Ирина Юрьевна Янина © АО "Марка" Почтовая марка из серии "Герои Российской Федерации". Ирина Юрьевна Янина

В августе 1999-го, когда боевики-исламисты вторглись в Дагестан, сержант Ирина Янина вместе с подразделениями своей бригады принимала участие в зачистке села Карамахи. В жестоком бою федеральные силы понесли серьезные потери. Ирина оказала помощь 15 солдатам и офицерам, трижды отправлялась на БТР в самое пекло, под пулями затаскивала в десантный отсек окровавленных бойцов и успела вывезти из боя 28 пострадавших. Во время ее четвертой вылазки противник пошел в контратаку. Сержант Янина быстро организовала погрузку раненых в бронетранспортер, прикрывая санитаров автоматным огнем. БТР был уже готов тронуться с места, когда в его борт ударили две гранаты от РПГ-7. За секунды до взрыва боекомплекта Ирина успела буквально за шкирку выкинуть товарищей из пылающей машины, но сама выбраться из-под брони так и не сумела. Четырнадцатого октября 1999 года Ирине Яниной посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Она стала единственной женщиной в новейшей истории России, получившей высшую награду за боевой подвиг.

Космонавт

Елена Кондакова вошла в историю космонавтики как первая женщина, участвовавшая в длительной орбитальной экспедиции. Она пробыла в космосе 169 дней 5 часов и 35 секунд — с 3 октября 1994-го по 22 марта 1995-го. Рекорд продержался семь лет. Его побила лишь американка Пегги Уитсон, "отмотавшая" в 2002 году на МКС более 184 суток.

Экипаж корабля "Союз ТМ-20", на котором Елена Кондакова исполняла обязанности бортинженера, работал в непростых условиях. На пути к станции "Мир" между кораблем и Центром управления полетами постоянно пропадала связь. По неизвестным причинам включались и отключались резервные батареи, барахлила ручка управления движением, а на финальном этапе отказала система автоматической стыковки "Курс". Экипажу пришлось "парковаться" к станции в ручном режиме. Неприятности преследовали космонавтов и на самом "Мире". Одиннадцатого октября из-за перегрузки отказала система энергоснабжения. Восстановить ее работоспособность удалось лишь спустя двое суток, работая почти в полной темноте, без связи с Землей и дыша через раз — аппаратура регенерации воздуха тоже отключилась. Звание Героя России Елена Кондакова получила 10 апреля 1995-го — спустя 18 дней после посадки.

Спортсменка

Уроженка города Северск Томской области Любовь Егорова по праву считается одной из величайших и самых титулованных российских спортсменок современности. За годы спортивной карьеры выдающаяся лыжница шесть раз становилась чемпионом и трижды вице-чемпионом зимних Олимпийских игр, взяла три золота, серебро и две бронзы на чемпионатах мира, многократно побеждала в первенствах СССР, СНГ и России. Кроме того, Егорова признавалась лучшей спортсменкой планеты (1994), России (1994) и СНГ (1992).

Указом президента от 22 апреля 1994 года "за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года" Любови Егоровой было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня она занимает должность заместителя председателя комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Школьница

Самым молодым Героем Российской Федерации стала 17-летняя уроженка села Зубрилово Пензенской области Марина Плотникова. Окончив летом 1991 года школу с золотой медалью, девушка собиралась поступать в институт. Но этим планам не суждено было сбыться. Тридцатого июня она пошла искупаться на речку Хопер, где у берега уже плескались ее младшие сестры Жанна и Лена с подругой Наташей Воробьевой. Внезапно Наташа начала тонуть. Марина бросилась в воду и смогла вытолкать ее к берегу. Девушка не успела перевести дух, как услышала крики о помощи Жанны и Лены — те испугались за сестру, поплыли за ней и попали в водоворот. Марине удалось спасти и их, но сил выбраться самой уже не осталось. Ценой своей жизни 17-летняя школьница спасла троих человек.

Марина Владимировна Плотникова Марина Владимировна Плотникова

Двадцать пятого августа 1992 года Марина Плотникова была посмертно удостоена главной государственной награды. Трагическая гибель девушки получила широкий общественный резонанс. Ее поступок сравнивали с подвигами пионеров-героев времен Великой Отечественной войны. А в 2004-м имя Марины Плотниковой присвоили школе села Зубрилово, которую она едва успела окончить.

Воспитательница

Воспитательница детского сада населенного пункта Галашки Сунженского района Ингушетии Марем Арапханова не побоялась в одиночку выйти против целой вооруженной банды. В ночь на 1 октября 2002 года в ее село пришли чеченские боевики, проникшие в республику из Грузии. Они разбрелись по спящим дворам в поисках наживы. Небольшая группа перелезла через забор участка Арапхановых и принялась обыскивать сарай. Марем проснулась первой, вышла во двор и стала громко кричать на вооруженных боевиков. Ее расчет был прост — чем больше шума, тем быстрее придет помощь.

Марем Ахметовна Арапханова Марем Ахметовна Арапханова

Отчаявшись утихомирить женщину, боевики навели автомат на ее мужа, который к этому времени тоже вышел во двор и присоединился к перебранке. Бандит нажал на спуск, но Марем в последний момент успела закрыть супруга собой. Боевикам это не помогло: по всему селу уже горел свет, а местные жители вызвали полицию и военных. Благодаря самопожертвованию Арапхановой, бандитам не удалось захватить спящий поселок, и они были вынуждены спасаться бегством. Позже их выследили и обезвредили силовики. Третьего июня 2003 года Марем Арапхановой было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.