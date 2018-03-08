Женское право на подвиг. Пять россиянок, награжденных Звездой Героя

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Слабый пол, сложная судьба и невероятная сила характера: эти женщины родились в разных местах и посвятили себя разным профессиям. У каждой свой подвиг, но всех объединяет одно: "Золотая Звезда" под бело-сине-красной прямоугольной колодкой. Восьмого марта РИА Новости публикует подборку историй наших соотечественниц, удостоенных высшей государственной награды страны — звания Героя Российской Федерации.
Медсестра
Ирина Янина родилась в казахстанском Талды-Кургане 27 ноября 1966 года. Девушка с детства мечтала о карьере врача, отучилась в медицинском, работала санитаркой в туберкулезном диспансере и роддоме. В 1995 году Ирина переехала в Россию и выбрала службу по контракту в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД. Молодого и талантливого специалиста почти сразу же отправили в Чечню. Ирина работала наравне с мужчинами: помогала хирургам оперировать, оказывала первую помощь, делала перевязки.
В августе 1999-го, когда боевики-исламисты вторглись в Дагестан, сержант Ирина Янина вместе с подразделениями своей бригады принимала участие в зачистке села Карамахи. В жестоком бою федеральные силы понесли серьезные потери. Ирина оказала помощь 15 солдатам и офицерам, трижды отправлялась на БТР в самое пекло, под пулями затаскивала в десантный отсек окровавленных бойцов и успела вывезти из боя 28 пострадавших. Во время ее четвертой вылазки противник пошел в контратаку. Сержант Янина быстро организовала погрузку раненых в бронетранспортер, прикрывая санитаров автоматным огнем. БТР был уже готов тронуться с места, когда в его борт ударили две гранаты от РПГ-7. За секунды до взрыва боекомплекта Ирина успела буквально за шкирку выкинуть товарищей из пылающей машины, но сама выбраться из-под брони так и не сумела. Четырнадцатого октября 1999 года Ирине Яниной посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Она стала единственной женщиной в новейшей истории России, получившей высшую награду за боевой подвиг.
Космонавт
Елена Кондакова вошла в историю космонавтики как первая женщина, участвовавшая в длительной орбитальной экспедиции. Она пробыла в космосе 169 дней 5 часов и 35 секунд — с 3 октября 1994-го по 22 марта 1995-го. Рекорд продержался семь лет. Его побила лишь американка Пегги Уитсон, "отмотавшая" в 2002 году на МКС более 184 суток.
Экипаж корабля "Союз ТМ-20", на котором Елена Кондакова исполняла обязанности бортинженера, работал в непростых условиях. На пути к станции "Мир" между кораблем и Центром управления полетами постоянно пропадала связь. По неизвестным причинам включались и отключались резервные батареи, барахлила ручка управления движением, а на финальном этапе отказала система автоматической стыковки "Курс". Экипажу пришлось "парковаться" к станции в ручном режиме. Неприятности преследовали космонавтов и на самом "Мире". Одиннадцатого октября из-за перегрузки отказала система энергоснабжения. Восстановить ее работоспособность удалось лишь спустя двое суток, работая почти в полной темноте, без связи с Землей и дыша через раз — аппаратура регенерации воздуха тоже отключилась. Звание Героя России Елена Кондакова получила 10 апреля 1995-го — спустя 18 дней после посадки.
Спортсменка
Уроженка города Северск Томской области Любовь Егорова по праву считается одной из величайших и самых титулованных российских спортсменок современности. За годы спортивной карьеры выдающаяся лыжница шесть раз становилась чемпионом и трижды вице-чемпионом зимних Олимпийских игр, взяла три золота, серебро и две бронзы на чемпионатах мира, многократно побеждала в первенствах СССР, СНГ и России. Кроме того, Егорова признавалась лучшей спортсменкой планеты (1994), России (1994) и СНГ (1992).
Указом президента от 22 апреля 1994 года "за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года" Любови Егоровой было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня она занимает должность заместителя председателя комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Школьница
Самым молодым Героем Российской Федерации стала 17-летняя уроженка села Зубрилово Пензенской области Марина Плотникова. Окончив летом 1991 года школу с золотой медалью, девушка собиралась поступать в институт. Но этим планам не суждено было сбыться. Тридцатого июня она пошла искупаться на речку Хопер, где у берега уже плескались ее младшие сестры Жанна и Лена с подругой Наташей Воробьевой. Внезапно Наташа начала тонуть. Марина бросилась в воду и смогла вытолкать ее к берегу. Девушка не успела перевести дух, как услышала крики о помощи Жанны и Лены — те испугались за сестру, поплыли за ней и попали в водоворот. Марине удалось спасти и их, но сил выбраться самой уже не осталось. Ценой своей жизни 17-летняя школьница спасла троих человек.
Двадцать пятого августа 1992 года Марина Плотникова была посмертно удостоена главной государственной награды. Трагическая гибель девушки получила широкий общественный резонанс. Ее поступок сравнивали с подвигами пионеров-героев времен Великой Отечественной войны. А в 2004-м имя Марины Плотниковой присвоили школе села Зубрилово, которую она едва успела окончить.
Воспитательница
Воспитательница детского сада населенного пункта Галашки Сунженского района Ингушетии Марем Арапханова не побоялась в одиночку выйти против целой вооруженной банды. В ночь на 1 октября 2002 года в ее село пришли чеченские боевики, проникшие в республику из Грузии. Они разбрелись по спящим дворам в поисках наживы. Небольшая группа перелезла через забор участка Арапхановых и принялась обыскивать сарай. Марем проснулась первой, вышла во двор и стала громко кричать на вооруженных боевиков. Ее расчет был прост — чем больше шума, тем быстрее придет помощь.
Отчаявшись утихомирить женщину, боевики навели автомат на ее мужа, который к этому времени тоже вышел во двор и присоединился к перебранке. Бандит нажал на спуск, но Марем в последний момент успела закрыть супруга собой. Боевикам это не помогло: по всему селу уже горел свет, а местные жители вызвали полицию и военных. Благодаря самопожертвованию Арапхановой, бандитам не удалось захватить спящий поселок, и они были вынуждены спасаться бегством. Позже их выследили и обезвредили силовики. Третьего июня 2003 года Марем Арапхановой было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.