МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом повысился в три раза, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется (к исходу 2015 года — не менее 30%, к исходу 2020 года — до 70%).
Салюков подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.
"Продолжается планомерное комплектное переоснащение СВ современными образцами вооружения в рамках реализации ГПВ. По государственному оборонному заказу осуществляется закупка современных образцов, а также проведение модернизации существующего вооружения. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов", — отметил главком.
Он добавил, что в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.
"Уже переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, четыре батареи ствольной и реактивной артиллерии", — уточнил главком.