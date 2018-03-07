ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет противодействовать попыткам России "вмешаться в выборы" в конгресс в 2018 году.

ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном Трампа спросили, беспокоит ли его возможное вмешательство России в предстоящие выборы.

"Нет, потому что мы очень серьезно противодействуем (вмешательству — ред.)… Мы очень серьезно работаем (по подготовке — ред.) к выборам 2018 и 2020 года", — сказал президент США.

Он также отметил преимущества бумажной системы подсчета голосов.

"Это старомодно, но всегда хорошо – иметь запасную бумажную систему голосования. Бумажную, а не компьютерную", — подчеркнул Трамп.

Говоря о выборах в 2016 году, Трамп подтвердил, что "Россия, определенно, вмешивалась" в них, но "никакого влияния на голоса не оказала". Он также не исключил, что вмешиваться могли как другие страны, так и отдельные лица.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".