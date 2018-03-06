В Калининграде задержали члена причастной к взрыву в Петербурге группировки

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области провели спецоперацию по задержанию участника террористического сообщества, чей лидер причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает пресс-служба ведомства.

"В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники установили связи злоумышленника с лидером террористической организации, который причастен к взрыву в метро Санкт-Петербурга и сейчас находится в международном розыске. По его заданию задержанный финансировал боевиков и помогал вербовщикам в подборе добровольцев для участия в боях на стороне незаконных бандформирований в Сирии.

В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что региональное УФСБ проводило спецоперацию в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Еще один теракт, планировавшийся на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. По последним данным, общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

*Запрещенная в России террористическая организация.