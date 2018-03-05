Россия никогда не будет ставить выгоду выше безопасности, заявил Путин

Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018

Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. 5 марта 2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере военно-технического сотрудничества РФ никогда не будет ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности.

"Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности", — сказал Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"На нашей стороне проверенная временем репутация честного порядочного, делового партнера, который всегда соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства", — подчеркнул президент.